إستدعاء سيارات هيواندي توسان فى مصر من موديلات 2015 إلى 2020

أعلن جهاز حماية المستهلك أنه بالتعاون مع شركتا "جي بي غبور أوتو" و"هيونداي" العالمية، عن إطلاق حملة فحص مجاني للكشف على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم ل بعض موديلات "هيونداي توسان Tle"موديلات من 2015 حتى 2020.





ويجب الاتصال على الخط الساخن 16661 للشركة المالكة، وذلك للحجز المسبق، والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي، وفي حالة خضوعها سيتم تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أية تكلفة أو رسوم على العميل .





وفي حالة رغبة العميل التأكد إذا كانت السيارة ضمن حملة الفحص، عليه إدخال رقم الشاسيه والموتور بموقع الشركة.





وفي حالة وجود أية شكوى أو استفسار، يرجى الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، من أي خط أرضي.