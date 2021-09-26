أخر تطورات إصابة صفقة الأهلي الجديدة

قال الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، إن الجنوب إفريقي بيرسي تاو يسير بشكل ممتاز في مرحلة التعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة.





وأضاف شوقي في تصريحات خاصة :"بيرسي تاو بات قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية واللاعب يسير بشكل مميز في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة".





وتابع :"من المرجح أن يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد نحو أسبوعين".





وأشار :"اعتذرنا لاتحاد جنوب إفريقيا عن عدم قدرة اللاعب على الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل".





واختتم :"اتحاد جنوب إفريقيا تقبل هذا الأمر بعدما أرسلنا كافة التقارير الطبية الخاصة باللاعب".



