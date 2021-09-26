محافظ الفيوم وقائد "الدفاع الشعبي" يتفقدان اصطفاف المعدات في "صقر 85"

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، يرافقهما مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة للتنسيق المدني، والمستشار العسكري للمحافظة، اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة فى التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 85"، على ساحل بحيرة قارون.



صقر 85

أشاد المحافظ بالمستوى المتميز لجميع العناصر المشاركة بالتدريب، مؤكدًا أن هذه التدريبات العملية تسهم في تدريب الأجهزة التنفيذية وصقل خبراتهم في التعامل مع الأزمات والكوارث، موجهًا جميع سائقي المركبات بضرورة الحفاظ على سلامة المعدات وصيانتها بشكل مستمر، للتأكد من قدرتها على العمل بكفاءة في الظروف الطارئة.



شارك في الاصطفاف أكثر من 100 مركبة ومعدة، تنوعت ما بين لوادر وقلابات وجرارات من مجالس المدن المختلفة، وكذا سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسيارات الإسعاف.



حضر الفعاليات، المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، ومندوبون عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، والمستشارون العسكريون ومديرو إدارات الأزمات بمحافظات الفيوم وبني سويف والجيزة، ومديرو المديريات ورؤساء الهيئات، ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن.



عروض التايكوندو والكاراتيه

وعلى هامش الفعاليات، شهد محافظ الفيوم وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عروض التايكوندو والكاراتيه، والعرض العسكري، والقتال المتلاحم لطلاب المدارس، كما شهدا فقرة شعرية، وعرضًا فنيًا لطلائع مديرية الشباب والرياضة.