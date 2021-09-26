الأهلي يحسم موقفه من ضم صفقات جديدة

حسم مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقفهم من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

"الأهلي يغلق ملف التعاقدات الصيفي"

وأكد مصدر داخل إدارة النادي، أن القلعة الحمراء لن تضم أي صفقات جديدة وتم إغلاق السوق بالنسبة للفريق، والانتظار حتى الميركاتو الشتوي المقبل.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن تعاقده مع اللاعب بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكسوني مهاجم سيمبا التنزاني وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل وحسام حسن مهاجم سموحة السكندري ومصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي، فضلًا عن عودة كل من أحمد عبدالقادر وعمار حمدي من فترة الإعارة.

وعاد عبدالقادر من فترة إعارة إلى سموحة السكندري فيما عاد عمار حمدي من فترة إعارة إلى الاتحاد السكندري، خاصةً بعد ظهورهم بمستوى مميز مع أنديتهم خلال الموسم الماضي.

وكان النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، حقق الفوز على إنبي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الإسكندرية في دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.