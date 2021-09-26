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صحة الغربية: تخصيص 7 وحدات جديدة لتلقي لقاح كورونا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 05:24 م
عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية
عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية
أيمن يحيي
قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم تخصيص 7 وحدات صحية جديدة لتلقى لقاح كورونا، ضمن خطة وزارة الصحة لتخفيف العبء عن المواطنين بجميع مراكز المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وحدات جديدة لتلقي اللقاح بالغربية 
وأشار وكيل الوزارة إلى أن أماكن تلقى اللقاح سوف يتم توزيعها على مراكز المحافظة المختلفة وهى فى إدارة طنطا أول، ووحدة محلة مرحوم، ووحدة تلبنت قيصر، ووحدة شوبر، ووحده دفرة، ووحدة أخناواي أول، ووحدة بشبيش، ووحدة محلة أبو على، وذلك لتخفيف العبء والمعاناة عن المواطنين، مؤكدا إلى أنه سيبذل كافة الجهود لزيادة عدد المراكز بالغربية حتى يتم التيسير على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

الكلمات المفتاحية

هالة زايد مراكز كورونا كورونا صحة الغربية الغربية

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