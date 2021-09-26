جهاز تنمية المشروعات ينظم ندوات توعوية لتأهيل السيدات الريفيات

نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سلسلة من الندوات التوعوية للسيدات الريفيات بعدد من المحافظات المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" لرفع إدراك المرأة بأهمية دورها في الأسرة والمجتمع ، وقدرتها على تحسين مستوى المعيشة، وإحداث نقلة نوعية في حياة أسرتها، من خلال العمل والإنتاج والتشغيل الذاتي.





وذكر الجهاز أنه من خلال الندوات تتعرف المشاركات على كيفية إقامة مشروع والخطوات المتبعة للحصول على التمويل، فضلا عن توضيح كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية، والمزايا والتسهيلات التي تقدمها وحدات خدمات المنشآت الصغيرة المتواجدة بكافة فروع الجهاز بالمحافظات والدورات التدريبية المجانية التي ينظمها الجهاز لتعليم مهارات الحرف اليدوية أو مهارات إدارة المشروعات بكفاءة وتطويره بنجاح.





من جانبها، قالت رئيس المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات سالي سعدة، إن الندوات بدأت بمحافظتي الشرقية والفيوم ثم بني سويف على أن تستأنف بمحافظتي القليوبية ، المنيا.





وأضافت أن تنظيم تلك الندوات يأتي وفقا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بإعطاء المرأة اهتماما خاصا والعمل على تمكينها وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لها،وبصفة خاصة في المراكز والقرى المستهدفة من مبادرة"حياة كريمة."





ودعت سعدة ، السيدات والفتيات إلى المشاركة في مثل هذه الندوات والتعرف على أماكن إقامتها ومواعيدها من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات 16733 .





وفي نفس السياق، قالت مدير وحدة النوع الاجتماعي التابعة للمكتب الفني بالجهاز عزة شلبى، إن الندوات التي أقيمت بمركزي الحسينية بالشرقية، ويوسف الصديق بالفيوم، شهدت إقبال عدد كبيرمن السيدات وتفاعلهن بصورة واضحة مع ما تم تقديمه من محتوى مخصص للسيدات والفتيات، مضيفة أن الندوات تضمنت مناقشة مفتوحة مع السيدات بهدف تحديد احتياجاتهن التدريبية والتأهيلية، وإلقاء الضوء على قيمة دور المرأة الريفية في النهوض بأسرتها ومجتمعها على حد سواء.