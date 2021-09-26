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متحدث الصحة يدعو إلى المسارعة في تلقي جرعتي لقاح كورونا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
وكالات
 دعا الدكتور محمد العبدالعالي متحدث وزارة الصحة جميع المواطنين إلى المسارعة في تلقي جرعتي لقاح كورونا.

 

وأشار متحدث الصحة إلى أن العالم يسعى لتغطية مجتمعاتهم بلقاحات كورونا.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده  وزارة الصحة الآن لكشف مستجدات فيروس كورونا.

 

ويتحدث خلال المؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، حيث يكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ونسبة استكمال التحصين في مناطق المملكة.

كما يتحدث كذلك سعد عبدالله آل حماد، متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يستعرض متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في منشآت القطاع الخاص، ونسبة ما بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص بالجرعة الأولى والجرعة الثانية.

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