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ديربي العاصمة.. التشكيل الرسمي لمواجهة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 05:30 م
روما ولاتسيو
روما ولاتسيو
مصطفى صابر
أعلن المدير الفني لفريق روما جوزيه مورينيو وساري مدرب لاتسيو التشكيل الرسمي لفريقهم في لقاء قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري الايطالي للموسم الحالي 2021 / 2022.

وستلعب مباراة ديربي العاصمة في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة السادسة ويحتضن ملعب الأولمبيكو 20 ألف مشجع.

ويحتل روما المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، فيما يأتي لاتسيو فى المركز السابع برصيد 8 نقاط.

ويأتي تشكيل روما لمواجهة لاتسيو كالتالي:
 
في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: كارسدروب، مانشيني، إيبانيز، فينا.

في خط الوسط: كريستانتي، فيرتو، زانيولو.

في خط الهجوم: مخيتاريان، الشعراوي، إبراهام.


بينما جاء تشكيل لاتسيو لمواجهة روما كالتالي:

تشكيلة لاتسيو:

في حراسة المرمى: رينا


في خط الدفاع: هيساي - أتشيربي - راموس - ماروسيتش


في خط الوسط: سافيتش - ليفا -ألبرتو


في خط الهجوم: أندرسون - إيموبيلي - بيدرو

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