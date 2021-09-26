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الأنبا بشارة يلتقي بمشرفات التنمية بأبو قرقاص البلد

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 05:37 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ماريان ناجى
ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص أن نيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، التقى بمشرفات نادي الطفل لمكاتب التنمية، وذلك بحضور مينا متى المدير التنفيذي للمكتب.

لقاء الأنبا بشارة بمشرفات التنمية 
 وكان هدف اللقاء تنشيط وتشجيع المشرفات والمُدرسات قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كواليس اللقاء
 بدأ اللقاء بكلمة نيافة الأنبا بشارة بتشجيعهم وتحفيزهم على العمل بجهد ونشاط وبمحبة فائقة مع الأطفال ثم كلمة مسئولة مدرسة راهبات القلب المقدس عن خصائص المرحلة العمرية من سن ثلاث سنوات حتى ست سنوات وبعدها كرستين كمال وفقرة بعنوان تبادل الخبرات لحل المشكلات التى تواجة المُدرسات فى الفصل وأيضًا فقرة بعنوان مناقشة مفتوحة عن اقتراحات المُدرسات للفترة القادمة والتحديات، واختتم اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية من نيافة المطران لكل الحاضرين.

الكلمات المفتاحية

مشرفات التنمية الأنبا بشارة أبوقرقاص البلد

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