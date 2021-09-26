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الدحيل يكتسح السيلية بخماسية "أولونغا" في الدوري القطري

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 05:40 م
الدحيل
الدحيل
علي نبوي
قاد المهاجم الكيني مايكل أولونغا فريقه الدحيل للفوز على ضيفه السيلية بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جرت اليوم الأحد بافتتاح مباريات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

الشوط الأول من هذا اللقاء كان متوسط المستوى ولم يشهد محاولات كثيرة من جانب الفريقين على أي مرمى.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب الدحيل بالمهاجم الكيني مايكل أولونغا الذي كان عند حسن الطن وسجل ٥ أهداف متتالية في الدقائق ٥٦ ، ٦٢ ، ٦٨ ، ٧٩ ، ٨٥.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق مع فريق الدحيل حيث صنع الهدف الثاني لفريقه بتمريرة طولية ضرب بها دفاع السيلية.

وبهذا الفوز رفع الدحيل رصيده للنقطة ١٢ منفردًا بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد السيلية عند ٣ نقاط في المركز الثامن.


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الدوري القطري الدحيل يكتسح السيلية بخماسية الدحيل يكتسح السيلية

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