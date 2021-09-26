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بالورقة والقلم تريند "تويتر" وإشادة نقدية كبيرة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:59 م
الا انا
الا انا
مي مرسي

مع تواصل عرض حكاية بالورقة والقلم من مسلسل إلا أنا2، تؤكد تصدرها تريند تويتر المصري، منذ أولى حلقاتها.

خصوصا أنها حازت على إعجاب الجمهور بشكل كبير، وتحدث عنه الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ،وإشادات من النقاد الذين شاهدوا المسلسل وما تم عرضه حتى الأن من القصة التي لمست فئه كبيرة من المشاهدين وجمهور المسلسل، لعرضه مشكلات تعبر عن الواقع الحالي في الحلقات التي تم إذاعتها من الحكاية.


المسلسل يناقش قصة فتاة تتعرض للإختراق، لتنقلب حياتها رأسًا على عقب، وتخسر عملها وتتعرض عائلها للعديد من العقبات المتتاليه بسبب هذا الإختراق، ويدعما أخيها الصغير في هذا الموقف إلى النهاية، حتى تكتشف أن خطيبها هو من قام بإختراق أجهزتهم.


كما يناقش قضية مشكلة أسرية بين الأب والأم وإستغلال الأم قضية رؤية الأب لأبنائه وزرع الكره في قلب الأبناء لوالدهم، وكيفية
وما ميز تلك الحكاية هو عرضها لمشكلة مجتمعية أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وعدم طرحها في الدارما التليفزيونية كثيرًا، فتميزة حكاية بالورقة بتلك النقطه في القصة، والممثلين الذي أدو أدوراهم بشكل يوحي بواقعية القصة والأحداث.

المسلسل من بطولة يسرا اللوزي، علي الطيب عماد رشاد، نور محمد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير وأسامة عرابي وإنتاج أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى ويتواصل عرضها عبر مجموعة قنوات
dmc

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