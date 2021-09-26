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وزيرة التضامن: استحدثنا أول مركز لاستقبال النساء من ضحايا الاتجار بالبشر (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:25 م
هدى عبدالرازق
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على الحد من العنف بشكل سباق، حيث يعملون على طرح برامج حماية اقتصادية واجتماعية وتوعوية.

الحد من العنف
وأشارت "القباج"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنهم يستهدفون نشر الوعي بضرورة مجابهة العنف بين نحو 4 مليون أسرة في المناطق التي تعاني ضعف وعي، لافتة إلى هناك 8 مراكز لاستقبال النساء من ضحايا العنف، وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم.

الاتجار في البشر
وأضافت وزيرة التضامن أنهم استحدثوا مركز لاستقبال النساء من ضحايا الاتجار في البشر، وهو أول مركز على مستوى الجمهورية لهذا الغرض.

والجدير بالذكر، أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن النساء تحتل أولوية قصوى في جميع برامجها الوزارة مع التركيز بشكل خاص على الفتيات والنساء الريفيات والنساء المعيلات والنساء ذوات الإعاقة والنساء المعرضات للخطر أو الناجيات من جميع أشكال العنف والاستغلال الاقتصادي، بالإضافة إلى النساء كبار السن.

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وزيرة التضامن نيفين القباج النساء التضامن الاتجار بالبشر

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