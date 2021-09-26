برشلونة يسحق ليفانتي بثلاثية في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره ليفانتي بنتيجة 3-0 على ملعب كامب نو في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.









تقدم برشلونة بهدف بتوقيع النجم الهولندي ممفيس ديباي، في الدقيقة الـ 7، بعد سدد ركلة جزاء تحصل عليها، بنفسه، في شباك الزوار بنجاح.









وأضاف لوك دي يونج ثاني أهداف البلاوجرانا في الدقيقة الـ 14 بعد كرة وصلته في منطقة الجزاء، من الظهير الأمريكي المميز سيرجينيو ديست.









فاتي الذي شارك دقائق قليلة، تمكن من تسجيل الهدف الثالث لفريقه، في الدقيقة الـ 91، بهدف جميل، جاء بعد مجهود مميز.









وبتلك النتيجة رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس، مع بقاء لقاء مؤجل، أما ليفانتي، فقد توقف رصيده عند 4 نقاط ، في المركز السابع عشر.