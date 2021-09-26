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بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:28 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا على نظيره إنبي، بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس مصر.

 

سجل هدف المباراة الوحيد صلاح محسن، بعد تمريرة رائعة من محمد مجدي أفشة، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب استاد الإسكندرية.

 

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره نادي بيراميدز في دور الثمانية من كأس مصر بعد تخطي الأخير عقبة سموحة، في مواجهة تأجلت لأجل غير مسمى.

 

ومن المقرر أن يواجه الأهلي، فريق جيندارميري ناشونال بطل النيجر، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويستهل الأهلي مشواره القاري أمام بطل النيجر يوم الخامس عشر من أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب المارد الأحمر في الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

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