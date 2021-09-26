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بيان تفصيلي من "الأرصاد" بشأن طقس الأيام المقبلة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسن
كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غد الإثنين وحتى الجمعة الأول من أكتوبر المقبل.

حالة الطقس نهارًا:
طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

حالة الطقس ليلًا:
 معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
-الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

-نشاط للرياح على بعض المناطق المتقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.
بيان تفصيلي من "الأرصاد" بشأن طقس الأيام المقبلة
بيان تفصيلي من "الأرصاد" بشأن طقس الأيام المقبلة

الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد درجات الحرارة الطقس الأرصاد

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