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بيان تفصيلي من "الأرصاد" بشأن طقس الأيام المقبلة
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:33 م
شيماء حسن
كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غد الإثنين وحتى الجمعة الأول من أكتوبر المقبل.
حالة الطقس نهارًا:
طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.
حالة الطقس ليلًا:
معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
-الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.
-نشاط للرياح على بعض المناطق المتقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.
حالة الطقس نهارًا:
طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.
حالة الطقس ليلًا:
معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
-الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.
-نشاط للرياح على بعض المناطق المتقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.