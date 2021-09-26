بيان تفصيلي من "الأرصاد" بشأن طقس الأيام المقبلة

حالة الطقس نهارًا:



حالة الطقس ليلًا:



الظواهر الجوية:





-نشاط للرياح على بعض المناطق المتقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غد الإثنين وحتى الجمعة الأول من أكتوبر المقبل.طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.-الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.