Advertisements

رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:36 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
مارينا بشارة
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وحضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة الدكتور سالم بن محمد المالك والوفد المرافق، مثمنًا التعاون القائم بين مصر ومنظمة "الإيسيسكو"، كما أكد تطلع مصر لتعزيز أفق التعاون مع المنظمة بما يسمح بدعم مجالات البحث العلمي، والابتكار، ونشر المعرفة في دول العالم الإسلامي.

من جانب آخر، أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر باستضافتها المقبلة للمؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر 2021، لافتًا إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تمثل تعزيزًا لدورها الأفريقي والاسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

كما أكد مدبولى أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لإنجاح هذا المؤتمر المهم، وإخراجه بالصورة اللائقة.

من جانبه، أعرب المدير العام للإيسيسكو عن سعادته بمستوى التعاون الجارى مع مصر، باعتبارها واحدة من أهم الدول المحورية فى العالم الإسلامي والشرق الأوسط. كما أكد تطلع المنظمة لنجاح اجتماعات المؤتمر العام الرابع عشر التى سوف تستضيفها مصر، وهى الاستضافة التى تجسد محورية الدور المصرى فى منظمة التعاون الإسلامى.

كذلك فقد استعرض الدكتور سالم المالك، جهود منظمة الإيسيسكو فى تسجيل مواقع التراث فى دول العالم الإسلامى، مؤكدًا أن المنظمة تطبق فى هذا المجال نفس المعايير والنسق التى تطبقها اليونسكو.

فى ذات السياق، تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى الاستعدادات الخاصة باستضافة فعاليات المؤتمر العام الرابع عشر للايسيسكو، حيث تم توجيه الدعوة إلى الوزراء المعنيين فى ٥٤ دولة، كما سيتم على هامش المؤتمر عقد العديد من الفعاليات والاجتماعات المهمة المتعلقة بمجالات الثقافة والعلوم.
رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو"
رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو"
رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو"
رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو"

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء ايسيسكو

أخبار تهمك

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

منذ حوالي 10 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ 38 دقيقة

ريال مدريد يصدم محمد صلاح بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 18 ساعة

أخر تطورات إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

شاهد أهداف مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم صفقات جديدة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل برشلونة الرسمي أمام ليفانتي

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا تفجر مفأجاة بشأن غلق سفارتها بمصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التعليم العالي": الوطنية لليونسكو تشارك في الدورة الـ39 لـ"الإيسيسكو" بالمغرب

نيابة عن وزير التعليم العالي.. "الطيب" يترأس وفد مصر في الدورة الاستثنائية الثالثة للمؤتمر العام للإيسيسكو

"الإيسيسكو": العالم الإسلامي يواجه تحديات تتطلب إصلاحات جديدة

المجلس التنفيذي لـ"الإيسيسكو" يعتمد تغيير اسم المنظمة

"الفجر" تحاور مدير عام منظمة الإيسيسكو: نعتز بشراكتنا مع مصر.. ونحارب الإرهاب بنشر الثقافة

مدير عام الإيسيسكو يلتقي سفير إندونيسيا لدى المغرب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:28 م

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

04:31 م

إثيوبيا تفجر مفأجاة بشأن غلق سفارتها بمصر

06:13 م

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

12:57 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements