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موانئ بورسعيد تتداول 23 سفينة حاويات

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بلغت 23 سفينة حاويات و بضائع عامة، مؤكدة أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

وأوضحت المنطقة أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 5 سفن، وتوجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن، مشيرة إلى أن غادر ميناء غرب بورسعيد سفينتا حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة.

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