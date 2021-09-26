موانئ بورسعيد تتداول 23 سفينة حاويات





ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بلغت 23 سفينة حاويات و بضائع عامة، مؤكدة أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.





وأوضحت المنطقة أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 5 سفن، وتوجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن، مشيرة إلى أن غادر ميناء غرب بورسعيد سفينتا حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة.