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خبير اقتصادي: القطاع الخاص يتحكم في 80% من فرص العمل (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:45 م
محمد نجم، الخبير الاقتصادي
محمد نجم، الخبير الاقتصادي
داليا الحسين
قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن أزمة جائحة كورونا أثرت على مؤشرات سوق العمل ومعدل البطالة، مشيرا إلى أن معدل البطالة ارتفع أكثر من 2% في بداية الأزمة.

معدل البطالة
وتابع نجم، اليوم الأحد أن "ارتفاع معدل البطالة أمر طبيعي، لكن التحسن الذي حدث بانخفاضه خلال الفترة الأخيرة إلى 7.3% بمثابة إنجاز"، معلقا: "مفيش دولة قدرت تعمل التوازن بين استمرار مشروعات الجمهورية الجديدة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل مصر وهو ما انعكس إيجابيا على سوق العمل".

وأشار إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة شهد خلال الفترة الأخيرة، تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب، مشيدا بدور الشراكة بين القطاعي العام والخاص في تحقيق توازن اقتصادي خلال جائحة كورونا.

وأوضح أن المشروعات القومية الجديدة مثل الدلتا الجديدة وحياة كريمة، ساهمت في توفير فرص عمل مستدامة وأخرى غير مباشرة، مشيرا إلى أن مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة ساهمت في توفير قاعدة بيانات أساسية لدى مؤسسات الدولة.

القطاع الخاص
وأضاف أن القطاع الخاص له اليد العليا في سوق العمل المصرية، لذلك يمكن القول أن ظروف هذا القطاع أفضل نسبيا من عام 2011، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتحكم في حوالي 80% من فرص العمل.

الكلمات المفتاحية

مشروعات الجمهورية الجديدة محمد نجم خبير اقتصادي القطاع الخاص البطالة

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