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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:45 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 27 سبتمبر إلى يوم السبت 2 اكتوبر.

طقس الفترة المقبلة

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس مائلً للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون لطيف ليلا علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلًا.

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