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توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن كورونا قبل بدء العام الدراسي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:46 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة إستراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر ومستجدات المشروع القومي لبلازما الدم.

ووجه الرئيس السيسي باتباع أعلى درجات الحرص والتدقيق للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية في مواجهة كورونا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

وأصدر تعليماته بإنشاء 3 مراكز قومية فائقة التطور لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية في مصر، مع توفير كافة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء في مصر، كما أكد على ضرورة التدقيق الكامل في جميع مراحل تصنيع وتجميع مشتقات البلازما.

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