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حي غرب المنصورة ينفذ الإخلاء الإداري للجراجات المستغلة في غير أغراضها

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:54 م
جانب من الإخلاء
جانب من الإخلاء
محمد كشك
نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة اللواء صبرى محمد عبده، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة قرار الإخلاء الإدارى رقم ٣٩٩ لسنة ٢٠٢١ للجراج المتواجد ببرج الإسراء الكائن بشارع مستشفى الصدر بنطاق حى غرب المنصورة.

إخلاء إداري 
وتوجهت لجنة مشكلة برئاسة محمود إسماعيل عبد الشافى نائب رئيس الحى والمهندس محمد المرشدي مدير عام الإدارة الهندسية، وفريق قانوني برئاسة الدكتورة هدير المنشاوى وكيل إدارة الشئون القانونية ومسئولي الإدارة الهندسية بحى غرب المنصورة، وذلك لتنفيذ قرار الإخلاء الإدارى للجراج التابع لبرج الإسراء، وذلك لاستغلاله بغير الغرض المخصص له، حيث لم يعد يؤدي الدور المنوط به لإيواء السيارات.

وقد تمكنت اللجنة بالتنسيق مع قسم أول المنصورة من تنفيذ قرار الإخلاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإخلاء، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة على مالك العقار بإعادة رد الشيئ لأصله وإعادة تحويل البدروم إلى جراج كما هو متواجد بالرسومات الهندسية للعقار.

تعليمات محافظ الدقهلية 
ومن جانبه، قال المهندس محمد المرشدي مدير عام الإدارة الهندسية إن تنفيذ الإخلاء يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشأن حظر تغيير استخدام الجراجات و"البدرومات" وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية.
حي غرب المنصورة ينفذ الإخلاء الإداري للجراجات المستغلة في غير أغراضها
حي غرب المنصورة ينفذ الإخلاء الإداري للجراجات المستغلة في غير أغراضها
حي غرب المنصورة ينفذ الإخلاء الإداري للجراجات المستغلة في غير أغراضها
حي غرب المنصورة ينفذ الإخلاء الإداري للجراجات المستغلة في غير أغراضها
حي غرب المنصورة ينفذ الإخلاء الإداري للجراجات المستغلة في غير أغراضها
حي غرب المنصورة ينفذ الإخلاء الإداري للجراجات المستغلة في غير أغراضها
حي غرب المنصورة ينفذ الإخلاء الإداري للجراجات المستغلة في غير أغراضها
حي غرب المنصورة ينفذ الإخلاء الإداري للجراجات المستغلة في غير أغراضها

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رئيس حي غرب المنصورة جراجات المنصورة الدقهلية إخلاء إداري

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