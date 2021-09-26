استشاري: 40% من الرجال مصابون بالضعف الجنسي (فيديو)

قال الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب قصر العيني، إن عدم القدر الجنسية يصيب ما بين 30 لـ40% من الرجال حول العالم؛ وذلك وفقًا لآخر الإحصائيات، مشيرًا إلى أن الضعف الجنسي قد يحدث فجأة، وهذا يحدث في الحالات النفسية، وقد يحدث بشكل متدرج، خاصة لمرضى السكر.



وتابع "عادل"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن هناك علاجًا لمشكلة الضعف الجنسي مهما كانت المشكلة، مشيرًا إلى أن المريض قبل أن يذهب إلى الطبيب يقوم باستشارة صديق أو صيدلي، ويتناول بعض المنشطات، وهذ يعتبر "طامة كبرى”، لأن المنشطات تعتبر تسكين للمشكلة، وليس حلا.



وشدد على ضرورة الذهاب إلى الطبيب عند الشعور بأي مشكلة جنسية، لعلاج المشكلة بطريقة علمية، بدون أي أضرار، لافتَا إلى أن الضعف الجنسي البسيط لا يمنع الإنجاب، ولكن في الدرجات العالية من الضعف الجنسي الذي يمنع إقامة علاقة، لن يحدث أي إنجاب، مشيرًا إلى أن التشخيص هو البداية الصحيحة لعلاج مشكلة الضعف الجنسي.



