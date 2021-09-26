منار بشور: الوقوف أمام سوسن بدر في أبو العروسة درس كبير في بدايتي الفنية





تستعد الفنانة السورية منار بشور للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل ابو العروسة حيث تدخل معسكر مغلق مع الابطال خلال الفترة المقبلة لبدء تحضيرات الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة بمشاركة الفنانة سوسن بدر وكل أبطال الأجزاء الأولى من أجل العرض خلال الموسم الشتوي المقبل، حيث حدد فريق العمل بداية نوفمبر لبدء التصوير.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بالوقوف أمام سوسن بدر، مؤكده على أنها استاذه وفنانة قديرة الجميع يتعلم منها.

ومن المقرر بدء التصوير خلال شهرين بعد انتهاء ارتباطات الفنانين الحالية وانتهاء تحضيرات العمل وقرر مؤلف العمل الخروج من مأزق تكرار الأحداث وابتكر خطوطا جديدة ومشكلات تقع فيها العائلة التي يقدمها رجب وبدر وأبنائهم من أجل عمل جزء جديدة وهو ما رحب به الجميع.



وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل أبوالعروسة حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال السنوات القليلة الماضية وقدم العمل ارتباطا اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.



ودارت أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيّرت في الفترة الأخيرة.



وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" الذي ينتمي لنوعية الـ60 حلقة كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم، وإخراج كمال منصور.



يذكر أن السورية منار بشور توجت بلقب "ملكة جمال الفارسات العربي لعام 2021"، بحضور الممثلين السوريين طلال مارديني ونورا العايق، على أنغام الموسيقى التي ترافق نافورة دبي.