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بالأسماء.. تعرف على قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:59 م
منتخب مصر
منتخب مصر
وكالات
اختار البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر قائمة تضم 24 لاعبا محليا للانضمام إلى معسكر تدريبي للمنتخب قبل مباراتيه في مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم واستعدادا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها الخميس المقبل في برج العرب.

وتلتقي مصر مع ليبيا في 8 و11 أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم. وتتصدر ليبيا المجموعة السادسة برصيد ست نقاط مقابل أربع نقاط لمصر ونقطة واحدة للغابون بينما تحتل أنغولا المركز الأخير بدون أي نقاط.

وأكد كيروش ضرورة حصول اللاعبين المختارين على راحة يومي الأحد والاثنين قبل انطلاق المعسكر التدريبي في برج العرب الثلاثاء المقبل.

لحراسة المرمى، محمد الشناوي (الأهلي) ومحمد أبو جبل (الزمالك) ومحمد بسام (طلائع الجيش) ومحمد صبحي (فاركو).

المدافعون، أحمد فتوح (الزمالك) ومحمد عبد الشافي (الزمالك) ومحمود حمدي (الونش) (الزمالك) وأيمن أشرف (الأهلي) وعلي جبر (بيراميدز) وباهر المحمدي (الإسماعيلي) وأحمد توفيق (بيراميدز) وأكرم توفيق (الأهلي).

لاعبو الوسط، حمدي فتحي (الأهلي) وعمرو السولية (الأهلي) وطارق حامد (الزمالك) ومهند لاشين (طلائع الجيش) ومحمد مجدي (قفشة) (الأهلي) عبد الله السعيد (بيراميدز).

المهاجمون، محمد شريف (الأهلي) ومصطفى فتحي (الزمالك) ورمضان صبحي (بيراميدز) وإبراهيم عادل (بيراميدز) وأحمد سيد (زيزو) (الزمالك) وأحمد سمير (طلائع الجيش).

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مواجهتي ليبيا كأس العالم 2022 تصفيات كأس العالم 2022

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