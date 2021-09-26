"الإسكندرية السينمائي" يحتفي بفوز حنان مطاوع بجائزة أفضل ممثلة (صور)

أقامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم، ندوة تكريم للفنانة حنان مطاوع حيث حصلت على جائزة أحسن فنانة للعام الماضي من مهرجان الأمل بالسويد والذي تم تنظيمه أون لاين برئاسة فادي اللوند، ومدير المهرجان د.خالد الزدجالى والناقدة ميرفت عمر.



وقد شكلت لجنة التحكيم برئاسة الأمير أباظة الذى وقع اختيارها على حنان مطاوع كى تفوز بجائزة أحسن ممثلة وسط عدد كبير من الأفلام الأجنبية المشاركة في المهرجان لتكون هي المصرية بل العربية الوحيدة التى تفوز بالجائزة في مهرجان يقام بالسويد، وقد تسلمت الجائزة نيابة عنها الفنانة الكبيرة إلهام شاهين والتى كانت حريصة على التواجد في حفل تكريمها وتسليمها الجائزة بنفسها.



أكدت إلهام شاهين، أن حنان مطاوع قامة كبيرة وفنانة من العيار الثقيل، وهى واجهة مشرفة لمصر وخير سفير لنا فى الخارج، معبرة عن سعادتها باستلام جائزتها، وكلنا لابد أن نفتخر بها، فهي فنانة تستحق كل التقدير، فنانة مجتهدة ومتطورة وكل يوم تقدم لنا جديدا في مسيرتها الفنية.



قال الدكتور خالد الزدجالى مدير المهرجان، إن لجنة التحكيم كانت برئاسة الأمير أباظة، وكان التحدي كبير فأغلب الأعمال المقدمة أجنبية وعددها كبير، ولذلك خبر فوز حنان مطاوع بالجائزة أسعدنا بشكل غير عادي لأننا شعرنا بانتصار للعروبة بشكل عام.



فيما أضاف الأمير أباظة رئيس لجنة تحكيم مهرجان الأمل أن حنان مطاوع كانت قد شاركت بفيلمها "قابل للكسر" الذى حصدت عنه جائزة أحسن ممثلة من مهرجان الأمل العام الماضى بمهرجان الإسكندرية السينمائي، لذلك أصريت أن نعيد اعتبارها في دورة هذا العام ونقيم لها احتفالا خاصا ونسلمها الجائزة وسط محبيها وأصدقائها فقد قدمت في العمل دور غير عادي.



‏ومن جانبها وجهت حنان مطاوع الشكر لإدارة المهرجان الذى تعتز به وله مكانة خاصة في قلبها، ففي إحدى المرات فقد كانت عروسة وعضو لجنة تحكيم فى إحدى مسابقات المهرجان في نفس الوقت لذلك فتكريمها من خلاله يحمل لها الكثير.



فيما قالت الناقدة ميرڤت عمر إنه كان من المفترض أن تتسلم حنان مطاوع الجائزة في ستوكهولم لكن ظروف كورونا حرمتنا من التواجد، ولذلك كان من الضرورى الاحتفال بها فى مصر فهى فنانة تستحق الكثير من التكريم لما تقدمة من مغذى هادف لأعمالها بشكل عام.