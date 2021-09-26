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الأمير خالد الفيصل يدشن حملة مكارم الأخلاق

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
وكالات
 
دشَن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وعدد من قيادات الهيئة حملة (مكارم الأخلاق) التي تنفذها الرئاسة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أهداف الحملة والرامية لتعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، عبر تنفيد عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية والتي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق ، وبيان أن كمال الدين بكمال الخلق، والتحذير من الأخلاق السيئة والدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية.

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