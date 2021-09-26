نقابة المهندسين تناقش مبادرات الرئيس السيسي حول تمكين صناعة وإحلال السيارات في مصر السبت المقبل

تعقد لجنة الصناعة بنقابة المهندسين يوم السبت المقبل، ندوة حول رؤية مصر 2030 ومبادرة رئيس الدولة الأولي حول تمكين مصر فى صناعة السيارات الكهربائية والمبادرة الثانية إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز والتحول الأخض عن طريق الهيدروجين الأخضر والنظيف.





تعقد الندوة برعاية المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين والمهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة والمهندس جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة بالنقابة ويحاضر فيها دكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ ورئيس قسم السيارات هندسة حلوان والدكتورة وفاء على مستشار وزير البتورل السابق وخبير الغاز والمهندس أشرف نصير



