Advertisements

نقابة المهندسين تناقش مبادرات الرئيس السيسي حول تمكين صناعة وإحلال السيارات في مصر السبت المقبل

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
شريف بدر
تعقد لجنة الصناعة بنقابة المهندسين يوم السبت المقبل، ندوة حول رؤية مصر 2030 ومبادرة رئيس الدولة الأولي حول تمكين مصر فى صناعة السيارات الكهربائية والمبادرة الثانية إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز والتحول الأخض عن طريق الهيدروجين الأخضر والنظيف.

تعقد الندوة برعاية المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين والمهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة والمهندس جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة بالنقابة ويحاضر فيها  دكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ ورئيس قسم السيارات هندسة حلوان والدكتورة وفاء على مستشار وزير البتورل السابق وخبير الغاز والمهندس أشرف نصير

أخبار تهمك

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يصدم محمد صلاح بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ 38 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم صفقات جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

منذ حوالي 8 ساعات

أخر تطورات إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

إثيوبيا تفجر مفأجاة بشأن غلق سفارتها بمصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل برشلونة الرسمي أمام ليفانتي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد أهداف مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 7 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:28 م

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

04:31 م

إثيوبيا تفجر مفأجاة بشأن غلق سفارتها بمصر

06:13 م

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

12:57 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements