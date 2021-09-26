بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة علي كافة الانحاء.



تحذيرات عاجلة للمواطنين



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.



طقس غدًا الإثنين



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين ليلا، طقس لطيف من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ومعتدل علي باقي الأنحاء.



الظواهر الجوية غدًا الإثنين



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الإثنين، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.





حالتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين وربع الي ٣ متر وربع والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة غدا الإثنين



وعن درجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 220 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

