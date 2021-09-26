Advertisements

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الاثنين

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:06 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة علي كافة الانحاء.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

طقس غدًا الإثنين

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين ليلا، طقس لطيف من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ومعتدل علي باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا الإثنين

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الإثنين، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.


حالتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين وربع الي ٣ متر وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الإثنين

وعن درجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 220 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

الكلمات المفتاحية

الشبو الارصاد

أخبار تهمك

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ليس ناصر ماهر.. بيراميدز يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يصدم محمد صلاح بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ أقل من ساعة

شاهد أهداف مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 9 دقيقة

إثيوبيا تفجر مفأجاة بشأن غلق سفارتها بمصر

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

منذ حوالي 8 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ 40 دقيقة

أخر تطورات إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم صفقات جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

حفاظًا على صحتكم.. بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الاثنين.. وتوجه تحذيرات للمواطنين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الخميس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الاثنين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الثلاثاء

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:28 م

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

04:31 م

إثيوبيا تفجر مفأجاة بشأن غلق سفارتها بمصر

06:13 م

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

12:57 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements