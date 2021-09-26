التنمية المحلية: أغلقنا 85 ألف مركز للدروس الخصوصية (فيديو)





غلق السناتر التعليمية

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد،" أن مباردة صوتك مسموع تتلقى أي شكاوى من المواطنين حول هذا الملف أو أي ملف آخر".



غلق 85 ألف سنتر

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن الوزارة نجحت في غلق 85 ألف سنتر حتى يوم 9 سبتمبر الجاري مشيرا إلى أن التعقب يتم لكل محاولات الالتفاف على القانون بعد تشميع المراكز.



وأوضح أن المراكز التكنولوجية التي يتم افتتاحها في المحافظات أو المراكز المتنقلة تسهل حياة المواطن حيث يتم استخراج كافة الخدمات الخاصة بتراخيص البناء أو تراخيص المحلات مشيرا إلى أنه تم تسليم 18 سيارة للمحافظات للعمل مراكز تكنولوجية متنقلة.





قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن الوزارة مستمرة في غلق السناتر التعليمية أو أي مراكز خارج المنظومة التعليمية الرسمية.