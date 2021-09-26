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طريقة الحصول على مساعدة مالية لطلبة الجامعات والمعاهد قبل انطلاق الدراسة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:11 م
أيام قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022، لبدء الدراسة وتحديدًا داخل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والتي يتطلب بعضها مصروفات تختلف من حكومي لخاص.

وسنستعرض لكم متابعي موقع "الفجر" طريقة طلب مساعدة مالية من الدولة متمثلة في بنك ناصر الاجتماعي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الذين لا عائل لهم وأصحاب المعاشات الضئيلة والمعاقين، وهي كالتالي:-

المستندات العامة المطلوبة 

- صورة البطاقة الشخصية/العائلية. 

- نموذج التأمينات يفيد بإجراء البحث، بحيث يقدم بحث اجتماعي معتمد ومختوم بخاتم النسر. 

- بيان بقيمة الراتب الذي يتقاضاه الشخص أو المعاش إن وجد.

المستندات المطلوبة في حالة إعانة لطلبة الجامعات والمعاهد العليا

- بيان معتمد من شؤون الطلبة في الكلية أو المعهد بقيمة المتأخرات المقيدة على الطالب.

شروط الحصول على الإعانة المالية

- مصري/مصرية. 

- يتم إجراء البحث الاجتماعي فقط من خلال الشؤون الاجتماعية ويتم إرساله للتأمينات والمعاشات الاستثنائية ويتم الصرف طبقاً لقانون التأمينات. 

- زيادة المعاشات بصفة استثنائیة في حالة وجود أبناء طلبة لمدارس أو الجامعات أو المعاقين ضمن أسرة صاحب المعاش. 

- يشترط في تلك الحالة أن يكون صاحب المعاش الذي تم زيادته من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

إجراءات طالب الخدمة 

كل ما يقوم به الراغب في الحصول على الإعانة هو تقديم طلب للتأمينات فقط لا غير، أما عن إجراءات الجهة المقدمة للخدمة فهي كالتالي:

- يتم إجراء بحث اجتماعي ميداني. 

- يتم إرسال البحث للتأمينات لحصول المواطن على الخدمة طبقاً لقانون التأمينات.

التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة

تعلن جهة الإدارة قرارها في طلب الحصول على مساعدة مالية في موعد غايته شهر من تاريخ موافقة رئيس مجلس إدارة البنك بعد تقديم المستندات المطلوبة مستوفاة.

الكلمات المفتاحية

مساعدات طلاب الجامعات

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