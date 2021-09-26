رئيس جامعة الأزهر يكرم أعضاء هيئة التدريس



وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، خالص الشكر وعظيم التقدير لجميع المكرمين؛ لجهودهم المخلصة في سبيل رفع اسم الجامعة في مكانتها اللائقة، من خلال حصولها على تصنيف متقدم في تصنيفي: شنغهاي وQs، إضافة إلى تقدمها في تصنيف التايمز الشهر قبل الماضي.



وأوضح رئيس الجامعة أنه خصص جوائز مالية قيمة لأعضاء هيئة التدريس، الذين يقومون بنشر أبحاث علمية في الساينس والنيتشر بلغت قيمتها: 100 ألف جنيه.



من جانبه أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على المضي قدمًا في سبيل حصول جامعة الأزهر على التصنيف اللائق بها، مشيدًا بجهود المكرمين من أعضاء هيئة بمختلف الكليات، مؤكدًا أنهم نماذج مضيئة ومشرفة أسهموا بشكل كبير في النهوض والارتقاء بالجامعة بمختلف القطاعات، من خلال تنظيمهم لعديد من الدورات التدريبية، وورش العمل التأهيلية لأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بالجامعة؛ بتكريم أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والذين أسهموا في رفع تصنيف الجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، من خلال قيامهم بتنظيم ورش عمل تدريبية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إضافة إلى تدريب وتأهيل شباب الباحثين لتطوير قدرات الامتياز العلمي والبحثي والنشر الدولي، إضافة إلى تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين تولوا تدريب زملائهم على منصة السيفال التابعة لمؤسسة السيفير، والتي تقدم خدمات بحثية لقياس الامتياز البحثي والتعاون العلمي للجامعات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.