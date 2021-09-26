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استشاري الحالات الحرجة ببريطانيا يكشف تفاصيل أحدث طفرات كورونا (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسن
كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة في لندن، عن آخر طفرة من طفرات فيروس كورونا والتي تم اكتشافها مؤخرًا في المملكة المتحدة البريطانية.

طفرات كورونا 
وقال "سليمان" في حواره عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأحد إن هذا المتحور أطلق عليه R.1 لا يزيد خطورة عن المتحور "دلتا"، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تدرجه منظمة الصحة العالمية تحت المتغيرات التي تدعو للقلق أو المتحورات تحت الفحص.

وأضاف أن هناك بعض الدراسات التي تحدث عن كونه مقاوم للقاحات، موضحًا أنه منتشر ما بين 10 إلى 12 دولة حول العالم وإصابته لا تزيد عن الآلاف، ولم يظهر أي تأكيد عملي على مدى مقاومة هذه الطفرة للقاحات.

لقاحات كورونا
وأكد أن بالأبحاث وعلى أرض الواقع اللقاحات الموجودة والمتوفرة ساهمت في السيطرة على الجائحة في دول العالم على الرغم من الفتح الكامل ورفع الإغلاق في بريطانيا مثلا نسب الحالات لم تزيد، وهذا لم يكن ليتحقق إلا بإعطاء اللقاحات لعدد كبير من المواطنين.

وأشار إلى أنه حتى الآن 90% من البالغين أخذوا جرعة واحد و82% أخذوا جرعتين وهذا ساهم في تقليل الحالات الحرجة والوفيات، منوهًا إلى أن الإصابات اليومية ثابتة ما بين 15 إلى 30 ألف وغالبيتها حالات بسيطة.

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لندن كورونا بريطانيا استشاري الحالات الحرجة ببريطانيا

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