مدير معهد القلب السابق يحذر من آثار التدخين السلبي (فيديو)

حذر الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب السابق، من التدخين السلبي عبر الجلوس مع أشخاص مدخنين، لأنه يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وأضاف "أسامة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن السيجارة تحتوي على 4 آلاف مركب، وتردي إلى أضرار جبيرة لجسم الإنسان، معقبًا: "التدخين السلبي ضار مثله مثل التدخين الإيجابي".



ولفت إلى أن المشكلة في التدخين السلبي، أن البعض قد يتعرض للإحراج في منع الطرف الآخر من التدخين، معقبًا: "الحق المفروض الناس ما تتكسفش فيه".

