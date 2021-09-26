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خبير اقتصادي: الإدارة المصرية تعاملت بحكمة مع جائحة كورونا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:01 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال محمد شادي، الخبير الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الإدارة المصرية الحالية استطاعت أن توازن بين المحافظة على الوضع الاقتصادي وصحة المواطن، معلقا: "الإدارة المصرية كان عندها رجاحة غير طبيعية في التعامل مع الجائحة".

وأشار "شادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الأرقام تشير أن الإدارة المصرية نجحت في التعامل مع الجائحة، لافتا إلى أن بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والذي أفاد تراجع البطالة بنسبة 7.3%في 2021 مقارنة بـ 9.6% عام 2020 يعني أن هناك تراجع في معدلات الفقر.

وأضاف، "الإدارة المصرية كانت عاملة زي اللي ماشي على حبل دقيق واستطاعت أن تخرج من جائحة كورونا دون أن يكون هناك انتشار وبائي كثيف أو تعطل لعجلة الاقتصاد".

الكلمات المفتاحية

كورونا اقتصاد

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