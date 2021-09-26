نبروه يفوز على صيد المحلة وديا





حقق فريق نبروه تحت قيادة فنية لطارق السعيد فوزًا كبيرًا على صيد المحلة باربعة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما بملعب نبروه، ضمن استعدادات نبروه لانطلاق دوري القسم الثالث وصيد المحلة لمواجهة الحمام بالقسم الثاني.



انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي وشهد تصدي حارس مرمى نبروه لركلة جزاء من "سعيد مراد" مهاجم الصيد.



ومع بداية الشوط الثاني استطاع صيد المحلة التقدم بهدف اول بواسطة "ابراهيم الحديدي" بعدها بدقائق استطاع "محمد عوض" ادراك التعادل لاصحاب الارض، واضاف "مجدي وحيد" الهدف الثاني لنبروه من تسديدة مباغتة من ضربة حرة مباشرة، وعزز نبروه تقدمه بهدف ثالث حمل توقيع اللاعب "محمد عوض" قبل ان يختتم رباعية نبروه "مجدي وحيد" لتنتهي المواجهة بفوز نبروه برباعية.



أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من سيد شعبان "حكم ساحة" ومحمد سعيد وماجد السنباطي "مساعدين".