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اعتماد أكبر حركة تنقلات لرؤساء الإدارات الهندسية والتنظيم والوحدات القروية بالقليوبية

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:05 م
اللواء عبدالحميد الهجان
اللواء عبدالحميد الهجان
محمد ضوه
أعلنت محافظة القليوبية، اليوم، اعتماد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أكبر حركة تنقلات لرؤساء الإدارات الهندسية بمدن ومراكز وأحياء المحافظة، بجانب حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة طوخ.

وتضمنت حركة التنقلات الخاصة بالإدارات الهندسية والتنظيم بمجالس مدن ومراكز واحياء القليوبية كلًا من: رشا عبدالصادق مديرًا للإدارة الهندسية بقليوب، وصفاء عبدالمنعم لقها، وحنان معوض لكفر شكر، ومريم عوض لحي شرق شبرا الخيمة، وحمد إسماعيل لشبين القناطر.

وتجديد الثقة في كلًا من: مدحت مختار مديرًا للإدارة الهندسية بطوخ، ونجاة صلاح لحي غرب شبرا، وصلاح أمين لمدينة الخصوص، ومنى عبدالعزيز للقناطر الخيرية، وصباح سالم لمركز ومدينة الخانكة.

فيما تقرر تعيين إبراهيم فودة مديرًا للتنظيم بمركز ومدينة قليوب، وأمير فوزي لبنها، وليلى نبيل لطوخ، ومنى الخولي لشبين القناطر، وحاتم عبدالحكيم لمركز ومدينة كفرشكر.

وتجديد الثقة في كلًا من: نبيل ساويرس مدير للتنظيم في مدينة قها، وحمدي قطب بحي غرب شبرا، ودينا ماهر بحي شرق شبرا، وعبدالكريم شحاتة بمدينة الخصوص، وسمير عبدالرحمن بالقناطر الخيرية، وعادل جاد بمركز ومدينة الخانكة.

وشمل القرار نقل كلًا من: محمود السيد علي ديوان عام المحافظة، ودعاء بندق لمدينة قها، ونادية رفعت، وهاجر رشاد، لمركز قليوب، وسمير السيد، وهبة الله أحمد، وانتصار صالح، وخليل عبدالمجيد لحي شرق شبرا، وهند أحمد، ولمياء سعد لمدينة الخصوص.

في السياق ذاته اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات القروية على مستوى مركز ومدينة طوخ، والتي شملت 9 من رؤساء الوحدات القروية.

فيما جرى تجديد الثقة في محمد أبو النور رئيسًا للوحدة المحلية بأجهور الكبرى.

وتضمنت الحركة ندب كلًا من: عبدالفتاح العزب للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بترسا، وصبحي إبراهيم رئيسًا للوحدة المحلية ببلتان، وأيمن حسين رئيسًا للوحدة المحلية بالعمار الكبرى، ورضا قنديل رئيسًا للوحدة المحلية بمشتهر، ومحمود أحمد رئيسًا للوحدة المحلية بكفر منصور، ونجلاء شعبان رئيسًا للوحدة المحلية بميت كنانة، وعماد الشاعر رئيسَا للوحدة المحلية بنامول، وريهام عبدالرحيم رئيسًا للوحدة المحلية بالدير، ومحمود عبد المعز رئيسًا للوحدة المحلية بأكياد دجوى.

وإلغاء ندب علاء حسني من العمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمدينة قها جهة عمله الأصلية، وكذلك تكليف نعمات مهدي من العاملين بالمستوى "الثاني أ" بمجموعة التنمية الإدارية للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، لحين شغلها بالطرق القانونية.

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اللواء عبدالحميد الهجان القليوبية

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