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خبيرة تغذية تكشف مخاطر قلب الساعة البيولوجية للجسم (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول ألياف الأناسيليم والكوجيك مهم للغاية، لأنها تستمر فترة طويلة داخل المعدة، خلاف أن الألياف تشعر بالعطش، ومع شرب المياه يزيد حجم الألياف داخل المعدة، وهذا يؤدي إلى تقليل حجم ما يتناوله مريض السمنة من الطعام.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن تناول الطعام في الساعات النهارية أمر ضروري، لأن ماكينة حرق داخل الجسم لا تعمل ليلًا، وبالتالي يزيد الوزن، مشيرة إلى أن مريض السمنة يعاني من انقطاع التنفس، والشخير الحميد، الذي ينتهي بعد فقدان الوزن.
 
الساعة البيولوجية للجسم
وشددت على ضرورة عدم قلب الساعة البيولوجية للجسم، لأن هذا يزيد الوزن ويضعف الجهاز المناعي للجسم، معقبة: "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء".

مريض السمنة
وأشارت إلى أن مريض السمنة المقبل على اتباع نظام غذائي لا بد أن يحصل على مكمل غذائي يحتوي على فيتامينات للحفاظ على نضارة البشرة، وعدم تساقط الشعر مثلما يحدث في الغالب.

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مريض السمنة دعاء سهيل خبيرة التغذية السمنة الساعة البيولوجية للجسم

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