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مستشار وزير التموين: "اللي معاه ذهب يبيعه دلوقتي" (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:10 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن الذهب سيتراجع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الذهب انخفض عالميًا 50 دولار، ومن المتوقع أن يواصل المزيد من الانخفاض خلال الشهر المقبل.

وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "اللي معاه ذهب ممكن يبعيه، ويعاد الشراء مرة أخرى بعد انخفاض الأسعار مرة أخرى،، خاصة أن أسعار الذهب انخفضت في البورصات العالمية، معقبًا: "الذهب ممكن يكون استثمار قصير الأجل خلال الفترة الحالية، من خلال بيع الذهب".

ولفت مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إلى أن الذهب ما زال من أكثر الأوعية الاستثمارية، وسيعاود الارتفاع الفترة المقبلة بعد النزول الأخير.

الكلمات المفتاحية

مستشار وزير التموين الذهب

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