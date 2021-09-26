"القوى العاملة" تكشف موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا (فيديو)

قال هيثم الدهان، مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية بوزارة القوى العاملة، إن عودة العمالة المصرية فعليا إلى ليبيا ستكون قريبًا للغاية، قبل نهاية 2021 سيكون فيه عمالة مصرية في الشقيقة ليبيا، مشيرًا إلى أن من أهم القطاعات التي تجذب العمالة المصرية في ليبيا هو قطاع التشييد والبناء والمقاولات والمجال الطبي.



وأضاف "الدهان"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن كل العمالة المصرية المقررة العمل في ليبيا سيتم تدريبهم، بمشاركة العديد من الجهات، حتى يتم تدريب العمالة بشكل جيد قبل سفرهم، خاصة التدريب على الجانب الأمني والمجتمعي، ليعرف العامل كيفية تأمين نفسه داخل الأراضي الليبية.



ولفت إلى أن ليبيا تستوعب عددًا كبيرًا من العمالة المصرية، خاصة وأن المناخ هناك يبدأ في الاستقرار، ويتم التعامل مع هذا المناخ بشكل تديجي، حيث كان يوجد قبل 2011 أكثر من 3 ملايين عامل مصري داخل ليبيا.





