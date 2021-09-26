لاتسيو يحسم ديربي العاصمة بفوز مُثير على روما

حسم لاتسيو ديربي العاصمة الإيطالية لمصلحته، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 - 2 على ضيفه وجاره اللدود روما اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وارتفع رصيد لاتسيو، الذي حصد نقطتين فقط في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة، إلى 11 نقطة في المركز السادس، متأخرا بفارق نقطة واحدة خلف روما، صاحب المركز الرابع، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي.





وبادر لاتسيو بالتسجيل مبكرا عن طريق الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الإسباني المخضرم بيدرو رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 19.





وقلص البرازيلي الشاب روجير إيبانيز الفارق بتسجيله الهدف الأول لروما في الدقيقة 41، لكن مواطنه فيليبي أندرسون، أضاف الهدف الثالث للاتسيو في الدقيقة 63.





وعادت المباراة لتشتعل من جديد، بعدما سجل الفرنسي جوردان فيرتو الهدف الثاني للروما في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ليحاول فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى.





وبات هذا هو الانتصار الثاني لاتسيو في ديربي العاصمة خلال آخر ثلاث مواجهات جمعته مع روما ببطولة الدوري.