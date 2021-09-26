"الباز" يكشف سبب غلق إثيوبيا لسفارتها في مصر

سبب غلق إثيوبيا لسفارتها في مصر

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد إن اتجاه إثيوبيا إلى إغلاق سفارتها في أكتوبر المقبل هو إجراء اضطراري في ظل ما تعانيه الدولة من أوضاع اقتصادية متدهورة.



أوضاع اقتصادية متدهورة

وأضاف أن هذا الإغلاق لا يخص سفارتها في مصر فقط، ولكنها تتجه إلى الإغلاق وتقليص أعمال سفاراتها في 31 دولة أخرى، مؤكدًا أن هذا يرجع إلى الحرب والانتهاكات التي تشهدها الدولة الإثيوبية وهو ما انعكس على أوضاعها الاقتصادية وتسبب في معاناتها من الكثير من المشاكل والأزمات.



كشف الإعلامي محمد الباز، عن أسباب اتجاه إثيوبيا إلى إغلاق سفارتها في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الإغلاق ليس له علاقة بأزمة السد الإثيوبي ولكن له علاقة بالوضع الاقتصادي المتدني في أديس أبابا.