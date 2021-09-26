Advertisements

"الباز" يكشف سبب غلق إثيوبيا لسفارتها في مصر

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:13 م
محمد الباز
محمد الباز
شيماء حسن
كشف الإعلامي محمد الباز، عن أسباب اتجاه إثيوبيا إلى إغلاق سفارتها في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الإغلاق ليس له علاقة بأزمة السد الإثيوبي ولكن له علاقة بالوضع الاقتصادي المتدني في أديس أبابا.

سبب غلق إثيوبيا لسفارتها في مصر 
وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد إن اتجاه إثيوبيا إلى إغلاق سفارتها في أكتوبر المقبل هو إجراء اضطراري في ظل ما تعانيه الدولة من أوضاع اقتصادية متدهورة.

أوضاع اقتصادية متدهورة 
وأضاف أن هذا الإغلاق لا يخص سفارتها في مصر فقط، ولكنها تتجه إلى الإغلاق وتقليص أعمال سفاراتها في 31 دولة أخرى، مؤكدًا أن هذا يرجع إلى الحرب والانتهاكات التي تشهدها الدولة الإثيوبية وهو ما انعكس على أوضاعها الاقتصادية وتسبب في معاناتها من الكثير من المشاكل والأزمات.

الكلمات المفتاحية

محمد الباز سد النهضة الباز أثيوبيا

أخبار تهمك

رسميًا.. بيراميدز يُعلن تعاقده مع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع بن شرقي لتجديد عقده

منذ ساعة و 23 دقيقة

برشلونة يخطط لضم جوهرة لاس بالماس

منذ ثلث ساعة

إثيوبيا تفجر مفأجاة بشأن غلق سفارتها بمصر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 20 ساعة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ 42 دقيقة

ميسي يتحدي جوارديولا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 25 دقيقة

ريال مدريد يصدم محمد صلاح بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إثيوبيا: إريتريا ستعيد فتح سفارتها في أديس أبابا الأحد المقبل

أول صورة لحادث مقتل مدير مشروع سد النهضة الاثيوبي بأديس أبابا

كاهن الكنيسة القبطية بأديس أبابا: زيارة البابا تواضروس شهدت استقبالًا تاريخيًا

خبير: سد النهضة يكتسب حصانة حال اكتماله ..ويؤكد: "هنكون أمام قنبلة مائية"

خبير يكشف عن كارثة في مفاوضات سد النهضة (فيديو)

هبوط اضطراري لـ12 طائرة إثيوبية في السودان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:13 م

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

08:29 م

رسميًا.. بيراميدز يُعلن تعاقده مع صفقة من العيار الثقيل

08:07 م

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements