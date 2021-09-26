محافظ بورسعيد: بدء إضاءة منطقة فاطمة الزهراء ضمن أعمال التطوير



أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن بدء إضاءة منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى وذلك فى إطار خطة التطوير الشاملة التى تشهدها منطقة فاطمة الزهراء، موضحا أن المنطقة تشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة، فى إطار خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات،مشيرا أن التطوير شمل إعادة رصف الطرق، ودهان واجهات العمارات السكنية، وتغيير شبكات ونوازل الصرف الصحى، وشبكات المياه، ورفع كفاةة الإضاءة بالمنطقة، بالإضافة لمبادرات السلوك والتى تتم بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية.



وأكد " المحافظ " أن حى الضواحى حصل على نصيب كبير من أعمال التطوير باعتباره أكثر الأحياء كثافة سكانية، بالإضافة لرفع كفاءة المناطق الأكثر احتياجا، تماشيا مع خطط التنمية فى جميع المجالات بالمحافظة