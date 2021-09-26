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"عمال مصر": العمالة المصرية في ليبيا ستصل لـ3 ملايين (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:14 م
مجدى البدوي
مجدى البدوي
كساب أحمد
قال مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مصر دائما تلبي النداء للدول العربية، مشيرًا إلى أن ليبيا أيقنت أن مصر استعادت جزء كبير من إعادة بناء الدولة المصرية، موضحًا أن العمالة المصرية هي من عملت هذا الإنجاز الكبير داخل الدولة المصرية ببناء الجمهورية الجديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "البدوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك نقابات عمالية مصرية وليبية ضامنة لحقوق هذه العمالة، مطالبًا الشباب الراغب في العمل في ليبيا في المرحلة المقبلة أن يتوخى الحذر في التعامل مع شركات غير مرخصة لكي لا يقعوا ضحايا للنصب أو السرقة.

وتابع: "العمالة المصرية جاهزة لدخول سوق العمل الليبي ليكونوا 3 ملايين عامل مصري خلال الثلاث سنوات الأولى؛ على أن يبدأ سفرهم مطلع شهر أكتوبرالمقبل، مشددًا على أن هذه العقود التي سيتم إبرامها في المرحلة المقبلة جنبا إلى جنب مع الشركات التي ستقوم بإعمار ليبيا وستبرم هذه العقود من خلال شركات إلحاق العمالة بالخارج والتي ستكون ضامنة لحقوق الشباب المصريين الراغبين للعمل في ليبيا".

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مجدى البدوي

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