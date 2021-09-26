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وديا... أسوان يضرب التعدين برباعية

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني

حقق فريق كرة القدم الأول نادي أسوان فوزا وديا على ضيفه فريق النصر للتعدين برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب أسوان ضمن استعدادات أبناء الجنوب لمنافسات المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.

وسجل أهداف أسوان عمرو رضا "هدف" ومحمد جودة "هدف" ومحد جدو الوافد الجديد"هدفين" في مباراة استحوز فيها أبناء الجنوب على مجريات الأمور.

وحقق فريق مؤخرا الفوز على فريق الأقصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بملعب ستاد أسوان.

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