استشاري: عملية تكميم المعدة تستمر العمر كله في هذه الحالة (فيديو)



قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري أمراض السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن استخدام الأدوات غير المناسبة من الممكن أن يُعرض المريض لنزيف أو تسريب بنسبة 10%، ومن المفترض ألا يتعرض المريض لمثل هذه الأمور في ظل التطور التقني والتكنولوجي.



وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن التكميم يستطيع الاستمرار العمر كله إذا اختير للحالة المناسبة، وتم إجرائه على يد الطبيب الجيد بالطريقة الصحيحة.



ولفت إلى أن عملية التكميم تعتمد على إزالة جزء من المعدة الذي يحتوي على هرمون الجوع، والهرمون المسؤول عن تقليل معدل الحرق، وبالتالي الحرق يزيد، ويتناول المريض جزء قليل من الطعام، مما ينعكس على خفض الوزن.



