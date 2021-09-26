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مكرم: الدارسون بالخارج قادرون على الترويج لمبادرة "حياة كريمة"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:14 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
أحمد الليموني
نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي MEDCE" حلقة نقاشية عبر تطبيق زووم بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج، مع مجموعة من الشباب الدارسين بالمملكة المتحدة، بالتنسيق مع "مينا مكين" ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين في إنجلترا، لبحث مشاركتهم في الترويج للمشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وكذلك استعراض الجهود المبذولة بالمشروعات القومية وجهود التنمية التي تجري على أرض مصر، والتي تهدف جميعها إلى بناء الإنسان، والحفاظ على حقوقه في عيش حياة أفضل.

بدأت السفيرة نبيلة مكرم الحلقة النقاشية بالتأكيد على أن مثل هذه اللقاءات تستهدف الاستماع لشبابنا الدارسين بالخارج وعرض أفكارهم وآرائهم، بالإضافة إلى استدامة التواصل معهم وتعريفهم بكافة الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض مصر، حيث إن هؤلاء الشباب والمصريين بالخارج هم خير سفراء لمصر، وحائط صد قوي أمام كل ما يتم الترويح له ضد الدولة المصرية من معلومات مغلوطة بالخارج.

وخلال الحلقة النقاشية، أعلن شباب المصريين الدارسين بالمملكة المتحدة إطلاق مبــادرة “Can You Skip Dinner Tonight” موجهة للدارسين المصريين بالخارج، بحيث يتمكنوا من خلالها المشاركة في المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، عن طريق التبرع بمبلغ رمزي لصالح المبادرة يعادل ثمن وجبة عشاء، بما يعد رسالة من شبابنا بالخارج تجسد تكاتفهم ومساندتهم لجهود دولتهم في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، الذي يهدف لرفع مستوى المعيشة وتوفير حياة أفضل لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجاً.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه المبادرة تتضمن الترويج للمشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بين الأوساط الطلابية بالخارج، وهذا ما سيعمل عليه دارسينا بالخارج، الذين ليهم القدرة على تعريف المجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها، ما تبذله الدولة المصرية من جهود في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان وهذا ما يؤكده تقرير التنمية البشرية الذي أطلقته مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث سيتم إمداد دارسينا بالخارج بالفيديوهات الترويجية للمبادرة، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، حتى يستطيعوا نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة على العمل لدعوة نظرائهم من الطلبة المصريين في المجموعات الطلابية للمشاركة في المبادرة.

وخلال الحلقة النقاشية أيضا، استمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لأفكار المشاركين بالحلقة من الدارسين المصريين بالمملكة المتحدة، حول الترويج لمبادرة "حياة كريمة"، والتي شملت تنظيم رحلات وزيارات ميدانية إلى القرى التي ينفذ فيها المبادرة، بالإضافة إلى تنسيق تطوعهم في عمليات التوعية وتعليم الأطفال في هذه القرى، كما اقترح الشباب مساعدة أهالي القرى صاحبة الحرف اليدوية في الترويج هذه الحرف، مع إيجاد إمكانية تنظيم معارض لهذه الحرق في الجامعات الأجنبية التي يدرسون بها. 

من جانبها، ذكرت "أسماء علي" إحدى المشاركات بالحلقة النقاشية، والحاصلة على منحة لدراسة مجال التنمية في بريطانيا، عن تجربتها مع مبادرة "حياة كريمة"، حيث إنها من إحدى مراكز محافظة أسوان، ويشهد أهلها على ما يتم تنفيذه من مشروعات تنمية لصالح أهالي القرى ضمن المبادرة، وقالت إنها استعرضت خلال مشاركتها بأنشطة الكلية، ما يتم في مبادرة "حياة كريمة" "تكافل وكرامة"، وقد أبدى كافة المشاركين من مختلف أنحاء العالم انبهارهم بهذه المبادرات لما تتطلع إليه من تحقيق تنمية حقيقية للمواطنين البسطاء والأكثر احتياجا.

الكلمات المفتاحية

نبيلة مكرم حياة كريمة تاك

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