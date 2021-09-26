وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية إن لقاءه مع الأمين العام للأمم المتحدة كان فرصة للتشاور حول السد الإثيوبي وليبيا بالإضافة إلى القضايا الإقليمية بجانب استعراض رؤية مصر في القضايا الدولية.



سد النهضة

ووصف الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، خطاب الرئيس السيسي في اليوم الأول بأنه غير تقليدي لكونه تناول التحديات والرؤية باعتبار ما تعرض له العالم من الجائحة ومظاهر تغير المناخ تؤكد مرة أخرى أن البشرية عليها أن تبتعد عن الصراع وتسعى إلى التعاون المشترك لأنه الوسيلة لاستمرار القضايا التي يمكن أن يكون لها تأثير على البشرية جمعاء.



مجلس الأمن

وحول أزمة السد الإثيوبي، قال إن هناك تفاهم بأهمية هذه القضية بالنسبة لمصر، وتوقع بأن يكون هناك تفعيل لمسار التفاوض على أرضية ما صدر من مجلس الأمن من دعم المسار الإفريقي وتعزيزه بمشاركة المراقبين وأهمية التوصل إلى حل، وتقدير بأن هذه المفاوضات طال أمدها وأنها يجب أن تنتهي في فترة وجيزة.

