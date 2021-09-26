Advertisements

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:21 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
داليا الحسين
قال سامح شكري، وزير الخارجية إن لقاءه مع الأمين العام للأمم المتحدة كان فرصة للتشاور حول السد الإثيوبي وليبيا بالإضافة إلى القضايا الإقليمية بجانب استعراض رؤية مصر في القضايا الدولية.

سد النهضة 
ووصف الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، خطاب الرئيس السيسي في اليوم الأول بأنه غير تقليدي لكونه تناول التحديات والرؤية باعتبار ما تعرض له العالم من الجائحة ومظاهر تغير المناخ تؤكد مرة أخرى أن البشرية عليها أن تبتعد عن الصراع وتسعى إلى التعاون المشترك لأنه الوسيلة لاستمرار القضايا التي يمكن أن يكون لها تأثير على البشرية جمعاء.

مجلس الأمن 
وحول أزمة السد الإثيوبي، قال إن هناك تفاهم بأهمية هذه القضية بالنسبة لمصر، وتوقع بأن يكون هناك تفعيل لمسار التفاوض على أرضية ما صدر من مجلس الأمن من دعم المسار الإفريقي وتعزيزه بمشاركة المراقبين وأهمية التوصل إلى حل، وتقدير بأن هذه المفاوضات طال أمدها وأنها يجب أن تنتهي في فترة وجيزة.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية سد النهضة سامح شكري إثيوبيا

أخبار تهمك

إثيوبيا تفجر مفأجاة بشأن غلق سفارتها بمصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ريال مدريد يصدم محمد صلاح بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يخطط لضم جوهرة لاس بالماس

منذ ثلث ساعة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ 40 دقيقة

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

رسميًا.. بيراميدز يُعلن تعاقده مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة الا ربع

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع بن شرقي لتجديد عقده

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من ضم صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ميسي يتحدي جوارديولا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تحدد موعد حل أزمة سد النهضة

وزير الخارجية: مصر لا تتآمر على أحد وتسعى دائمًا للتعاون مع إثيوبيا

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

وزير الري الأسبق: طريق المفاوضات مع إثيوبيا "ليس مسدودًا"

مصرييون يدعمون البلاد في أزمة سد إثيوبيا بوقفات أمام البيت الأبيض والأمم المتحدة (فيديو)

السعودية تتدخل.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:13 م

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

08:29 م

رسميًا.. بيراميدز يُعلن تعاقده مع صفقة من العيار الثقيل

08:07 م

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements