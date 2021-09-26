تعليق وزير الخارجية على بيان إثيوبيا عن عدم الالتزام باتفاق حول السد

علق سامح شكري، وزير الخارجية على البيان الإثيوبي حول عدم توقيعها على اتفاق يأخذ من حصتها إلا بناء على شرط واحد أن إثيوبيا تأخذ ما لديها من مياه بغض النظر عن مصر والسودان، قائلًا: "هذه هي المغالطات الإثيوبية الدائمة، والمفاوضات لم تكن مرتبطة إلا بملء وتشغيل سد النهضة".



سد النهضة

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن أديس أبابا تريد الاستفادة من سد النهضة دون النظر إلى مصالح الدول الأخرى كمصر والسودان.



أديس أبابا

وأشار وزير الخارجية إلى أن حديث "أديس أبابا "كله مراوغة وعدم مصداقية في إطار تناول القضايا، ولا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.



وحول الدراسات التي تتحدث أن السد الإثيوبي غير آمن، قال: "ليس لدي علم بها".

