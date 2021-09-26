عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقبلة بعد تم تجميده، منذ شهور، بداعى وجود مخالفات مالية.





موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك





ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك في أواخر شهر نوفمبر القادم، حيث سيفتح باب الترشح لها أوائل شهر أكتوبر المقبل.





من جانبها أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مرتضى منصور، يحق له الترشح فى الانتخابات القادمة على معقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.





وتابع وزير الشباب والرياضة مؤكدا أن المانع الوحيد لترشح أي شخص هو وجود مخالفات قانونية او ماليه، غير ذلك من حق أى شخص الترشح.