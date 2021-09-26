Advertisements

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:29 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
علي خلاف
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقبلة بعد تم تجميده، منذ شهور، بداعى وجود مخالفات مالية.

موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك في أواخر شهر نوفمبر القادم، حيث سيفتح باب الترشح لها أوائل شهر أكتوبر المقبل.

من جانبها أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مرتضى منصور، يحق له الترشح فى الانتخابات القادمة على معقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتابع وزير الشباب والرياضة مؤكدا أن المانع الوحيد لترشح أي شخص هو وجود مخالفات قانونية او ماليه، غير ذلك من حق أى شخص الترشح.

الكلمات المفتاحية

موقف مرتضى منصور رئاسة الزمالك الترشح لرئاسة الزمالك

أخبار تهمك

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحسم موقفه من ضم صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

إثيوبيا تفجر مفأجاة بشأن غلق سفارتها بمصر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ريال مدريد يصدم محمد صلاح بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ نصف ساعة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يخطط لضم جوهرة لاس بالماس

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع بن شرقي لتجديد عقده

منذ ساعة و 26 دقيقة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعتين

ميسي يتحدي جوارديولا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

رسميًا.. بيراميدز يُعلن تعاقده مع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يطعن على قرار تجميد مجلس الزمالك

تحرك رسمي من مرتضى منصور للرد على قرار تجميد مجلس الزمالك

أمير مرتضى يكشف عن رأيه في إنتخابات الزمالك

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

مرتضى منصور يجهز لخوض انتخابات الزمالك القادمة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:13 م

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

08:29 م

رسميًا.. بيراميدز يُعلن تعاقده مع صفقة من العيار الثقيل

08:07 م

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements