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برشلونة يخطط لضم جوهرة لاس بالماس
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:33 م
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد المواهب المميزة في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.
وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يتابع ألبيرتو موليرو جوهرة لاس بالماس الإسباني.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن موليرو يلعب في مركز خط الوسط ويبلغ من العمر 17 عاماً ويعتبر من المواهب الصاعدة التي يتوقع أن يكون لها مستقبل كبير.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سبق وأن تعاقد مع نجمه الشاب بيدري من صفوف لاس بالماس الذي أصبح له شأن كبير في النادي الكتالوني.